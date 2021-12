Arlindo vai ao Dubai com vestido de filigrana na mala

Marta Neves Hoje às 10:33 Facebook

Gondomar participa da Expo 2020 no Dubai. Leva duas bancas de filigraneiros e peças exclusivas para o certame.

Na longa viagem de avião até ao Dubai, onde o município de Gondomar vai estar representado, de segunda-feira até dia 13, no Pavilhão de Portugal da Expo 2020, o filigraneiro Arlindo Moura, 34 anos, deverá aproveitar para dormir. É que, nos últimos dias, "todas as horas" foram dedicadas a produzir manualmente uma peça única e que deixará os visitantes do evento rendidos. Nada mais, nada menos do que um vestido, realizado em parceria com a estilista Micaela Oliveira, em que o corpete e alguns elementos da saia são feitos em filigrana.