Homem é atropelado ao tentar apanhar autocarro na Maia

Um homem de 46 anos foi atropelado na Maia por um autocarro da STCP. De acordo com os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, o homem terá perdido o autocarro e tentou segui-lo. O veículo, ao fazer uma curva, esmagou a perna do homem.

O acidente ocorreu mesmo em frente ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, na Rua do Doutor Farinhote. Um passageiro de 46 anos perdeu o autocarro e, ao tentar fazer com o que o motorista do veículo parasse, seguindo atrás dele, "uma das rodas esmagou-lhe a perna".

"Ao virar para a Rua da Fábrica, o autocarro tocou-lhe e esmagou-lhe a perna", conta fonte dos bombeiros. O acidente ocorreu às 16.55 horas.

O homem de 46 anos foi transportado em estado grave para o Hospital de S. João, no Porto.

O JN contactou a STCP, mas ainda aguarda resposta.