Um dos moradores da habitação em Águas Santas, na Maia, teve de ser assistido.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o incêndio terá começado às 18.20 horas desta segunda-feira, numa casa na Rua Vila Brasil, em Águas Santas, na Maia. O fogo ficou confinado a um quarto, mas um dos moradores foi assistido no local.

No local a prestar socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia e os de Pedrouços.