Paróquia de Gueifães cancela corrida de galgos após polémica

Hoje às 11:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A Paróquia de Gueifães, na Maia, cancelou a corrida de galgos que ia promover nos próximos dias 20 e 21, para angariar fundos, na sequência da polémica que se instalou na comunidade.

"Para sossego de tantos ânimos inquietos, informo que fica cancelada a 'famigerada' corrida de galgos", informou o pároco, Orlando Santos, num texto publicado na página de Facebook da Paróquia de Gueifães.

A corrida de galgos, que estava marcada para a Quinta Casa do Arco, tinha como principal objetivo angariar fundos para as obras na igreja. No entanto, a prova foi alvo de muita contestação, sobretudo nas redes sociais, levando ao seu cancelamento.

Na sua mensagem, o padre Orlando Santos mostrou-se irónico. "As reações neste fórum, perante tal evento, levam-nos a concluir que deve estar a acontecer um desvio do eixo do planeta Terra", afirmou, acrescentando que "sempre deve ser tida em conta a responsabilidade de afirmações feitas, particularmente, em público".

"Os sentimentos que tais reações nos provocaram são: por um lado, de tristeza e de lamentação; por outro, o desejo de paz, particularmente para os que a não têm; que o Homem, rei e senhor da criação, todos os dias lesado na sua dignidade, venha encontrar muitos mais que o defendam", acrescentou o pároco de Gueifães e Milheirós.