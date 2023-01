Maia atrás do Porto a atrair trabalhadores e estudantes

João Nogueira Hoje às 08:27 Facebook

A seguir ao Porto, o concelho da Maia é o que mais gente recebe para trabalhar ou estudar. No município com um grande parque industrial e que também acolhe ISMAI-Universidade da Maia, todos os dias entram 42 mil pessoas, saindo mais de 40 mil. Os dados do Censos 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mostram um saldo positivo. Mas com tanta gente no concelho, faltam transportes adequados, para garantir fluidez nas deslocações.

Dos que entram na Maia, 27 mil são oriundos dos municípios do anel central da Área Metropolitana do Porto (AMP). Destacam-se os matosinhenses: mais de sete mil. Seguem-se os provenientes de Valongo (seis mil) e os de Gondomar (cinco mil). São três dos quatro concelhos (o outro é o Porto), com que a Maia, município com 82,99 km2, faz fronteira.

O concelho ocupa o 3.º lugar entre os municípios do Grande Porto cujos moradores perdem menos tempo nas deslocações diárias, depois do Porto e de Matosinhos.