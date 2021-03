Maria Amélia Ferreira é candidata do PSD à Câmara de Marco de Canaveses

Antonio Orlando Hoje às 00:54 Facebook

Maria Amélia Ferreira, atual Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses, é a candidata do PSD à Câmara Municipal do Marco de Canaveses.

O nome da antiga diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e ex-consultora para a Saúde da Presidência da República no 1.º mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, foi aprovado no passado sábado pelas estruturas locais dos social-democratas e ratificado na passada segunda-feira pela distrital laranja.

Maria Amélia Ferreira, 66 anos, é Provedora há 11 anos e, desde 2018, Conselheira Local para a Igualdade de Género em Marco de Canaveses, nomeada pela atual presidente da Câmara, Cristina Vieira (PS).

As duas mulheres vão nas próximas autárquicas disputar a presidência do município marcuense, atendendo a que a socialista deverá ir a votos para tentar o segundo mandato. Contudo, o PS ainda não se pronunciou quanto a uma recandidatura.

Por definir ainda está do lado do PSD a coligação com o CDS, que já levou à demissão do líder da concelhia centrista.