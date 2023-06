CDU de Matosinhos defende suspensão de parque eólico de Leixões

O vereador da CDU da Câmara de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, propôs, esta quarta-feira, em reunião de Executivo, a defesa, junto do Governo, da suspensão do projeto para o parque eólico de Leixões até se perceber quais os impactos ambientais. Entre as maiores preocupações do partido está o eventual impacto no setor da pesca.

Numa proposta apresentada esta quarta-feira em reunião de Executivo, o vereador da CDU da Câmara de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, defendeu a suspensão do projeto do parque eólico de Leixões, que "ocupará uma área correspondente a três mil quilómetros quadrados na faixa costeira, entre as seis e as 12 milhas".

Além da zona de Matosinhos, o parque afetará "Vila do Conde, Gaia e Póvoa de Varzim", numa área equivalente a 11 cidades do Porto.

"É público que vários municípios manifestaram reservas sobre os impactos deste investimento e que está prevista para breve uma reunião intermunicipal para os debater", refere o vereador.

Para a CDU, "há capítulos deste processo que não estão bem explicados", e considera, por isso, que a instalação e produção de "eletricidade eólica offshore numa escala como a prevista deve ser referenciada por um Plano Energético Nacional".

Possível impacto na pesca

"A auscultação de associações de armadores e pescadores tem revelado muitas e fundadas dúvidas sobre os impactos deste investimento na atividade piscatória. A pesca não só dá um contributo assinalável para a produção nacional de alimentos, como é a atividade central de inúmeras comunidades, que devem ser vistas como elementos imprescindíveis para a exploração equilibrada de todos os recursos marítimos. O país precisa do setor da pesca e não pode continuar a financiar a sua destruição, como sistematicamente tem acontecido", escreve a CDU.

A CDU pede ainda uma Avaliação Ambiental Estratégica "adaptada às circunstâncias".