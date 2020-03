Duas idosas de Leça do Balio morrem com Covid-19

Zulay Costa Hoje às 19:12 Facebook

As duas utentes do Centro Social de Leça do Balio hospitalizadas devido a infeção por Covid-19 morreram, esta segunda-feira, no hospital da Póvoa de Varzim. A confirmação foi dada ao JN pelo presidente da instituição, Francisco Araújo.

As duas mulheres, ambas com mais de 80 anos, encontravam-se num estado de saúde débil. A meados do mês foram hospitalizadas em Matosinhos e, no domingo, foram transferidas para a Póvoa de Varzim, onde vieram a falecer.

Os outros 33 idosos do Centro Social de Leça do Balio começaram a ser testados. Já foram realizados cinco testes aos "mais frágeis" e a instituição aguarda os resultados. Francisco Araújo considera premente que "todos sejam testados".