GNR vai mudar provisoriamente para o atual posto da PSP

O destacamento da GNR de Matosinhos, que tem as instalações degradadas e necessita de um investimento, vai mudar provisoriamente para o atual posto da PSP, que mudará para um novo espaço. A revelação foi feita, esta quarta-feira, pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, após uma cerimónia no Porto

Questionado acerca de uma data para a realização de obras no destacamento da GNR de Matosinhos, o ministro admitiu que se enquadra nas "prioridades" do Governo e encaixa no valor global de "600 milhões de euros" para a modernização de "infraestruturas e equipamentos das forças de segurança" em todo o país.

Em concreto, acerca do caso de Matosinhos, adiantou que tem "existido um diálogo com a presidente da Câmara Municipal e a secretária de Estado da Administração Interna".

A solução, embora provisório, já está encontrada. "Assim que estiverem prontas as instalações para a PSP, teremos condições para deslocar transitoriamente a GNR para essas instalações, onde hoje está a PSP, e realizar os investimentos previstos em adequação com a Câmara de Matosinhos", revelou.