A28 cortada entre Matosinhos e Leça devido a despiste de camião

A Autoestrada Norte Litoral (A28) está cortada no sentido Porto-Viana entre Matosinhos e Leça da Palmeira, devido ao despiste de um veículo pesado.

O camião tombou na via. Um contentor metálico com 20 toneladas de produtos alimentares caiu da viatura e também ficou na estrada, obrigando ao corte da A28 no sentido Porto-Viana do Castelo.

Segundo fonte da concessionária daquele troço da A28, a Litoral Norte, foram mobilizadas duas gruas para levantar e remover o camião e o contentor.

O pesado já foi removido, estando ainda decorrer, pelas 11 horas, manobras para remover o contentor, que transporta produtos congelados.

Contando com estes trabalhos, mais a limpeza de via, será difícil uma reabertura daquele troço da A28 antes das 12 horas.

Às 11 horas, a autoestrada estava ainda cortada no sentido Sul-Norte, no qual ocorreu o despiste, entre o nó da IKEA e o da Tertir, disse ao JN fonte da GNR.

A Divisão de Trânsito da Guarda está no local a orientar o tráfego, que é desviado para a saída do nó da IKEA, em direção ao Marshopping, passando pela rotunda da Decathlon, voltando à A28 no nó da Tertir, que também dá acesso ao Freixieiro.

O motorista do camião sofreu ferimentos considerados leves e foi transportado ao hospital Pedro Hispano.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto adiantou que o alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 9, no sentido Porto-Viana do Castelo, foi dado às 5.49 horas.

O acidente mobilizou 11 bombeiros e quatro viaturas.