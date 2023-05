Médico Gustavo Carona lança Feira de Voluntariado em Matosinhos

Dirigida a "todos os que lutam por um mundo melhor", a Feira de Voluntariado que está a ser organizada pela equipa dos Prémios Coração e o Mundo, idealizados pelo médico Gustavo Carona, promete agitar Matosinhos nos dias 17 e 18 de junho.

O certame, que é o primeiro evento no âmbito dos prémios, vai decorrer na Quinta de Monserrate - Clube, no centro da cidade, e pretende ser uma montra das organizações - nacionais ou internacionais - que se dedicam à ação social e humanitária. O objetivo é estabelecer a ligação entre quem trabalha no terreno e quem gostaria de obter mais informações, de ser voluntário ou de fazer donativos.

"A linha é sempre a da premiação e divulgação daquilo que, no nosso entender, é lutar por um mundo melhor e pelos direitos humanos. Vamos ter várias dinâmicas dentro daquilo que é oferecer visibilidade às coisas bonitas que se fazem por aí", reforça ao JN o médico intensivista de Matosinhos.

PUB

As instituições interessadas em participar podem inscrever-se até ao final deste mês, através do Instagram ou Facebook dos Prémios Coração e o Mundo. De acordo com a organização, as inscrições estão limitadas a 200 associações, e a seleção das mesmas será feita pela equipa que está a organizar o certame.

"Com a Feira de Voluntariado pretendemos promover o contacto entre o público e todas as organizações de ação social e humanitária que atuem em Portugal ou além fronteiras nas mais diversas áreas", refere a organização.

"É uma feira onde as ONGs estarão a mostrar quem são e o que que fazem, e todas as pessoas curiosas e interessadas em contribuir por um mundo melhor poderão satisfazer as suas curiosidades e acrescentar valor aos que olham o Mundo com mais coração", acrescenta, no Facebook, a equipa dos Prémios Coração e o Mundo.

O acesso ao evento será gratuito e entre as atividades previstas há palestras, workshops e momentos musicais.