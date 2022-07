Perafita vai ter nova unidade de saúde familiar

JN Hoje às 16:31 Facebook

Edifício começa a ser construído em breve, num terreno cedido pela Autarquia. Serviços serão assegurados por oito médicos e outros tantos enfermeiros, para um universo de 15 mil utentes.

As populações de Perafita e de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, vão ter uma nova unidade de saúde familiar, que começará a ser construída nas próximas semanas no local onde funcionou o antigo horto municipal. O prazo de execução da obra é de um ano e, assim que o edifício estiver pronto para funcionar, as instalações atuais serão encerradas.

Segundo uma nota enviada à Imprensa pela Câmara de Matosinhos, a nova unidade de saúde familiar do Progresso, em Perafita - que irá substituir a que funciona no Largo da Igreja -, vai dar resposta aos cuidados de saúde de proximidade de cerca de 15 mil utentes, através de uma equipa multidisciplinar composta por oito médicos, outros tantos enfermeiros e sete secretários clínicos, disponibilizando outros serviços e especialidades.

Para a construção do edifício, a Autarquia cedeu à Unidade Local de Saúde de Matosinhos o terreno, avaliado em 1 milhão de euros, e o direito de superfície vigora por um período de 50 anos. Esta decisão foi votada por unanimidade pela Assembleia Municipal, acrescenta o comunicado.

Em causa está um investimento de cerca de 1,7 milhões de euros, "totalmente financiado por fundos comunitários", adianta a Câmara, concluindo que, nas proximidades do novo edifício, vão ser construídos outros equipamentos, como o Destacamento Territorial da GNR, criando-se "uma nova centralidade naquela zona da freguesia" de Perafita.