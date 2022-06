Serviços de saúde oral ampliados em Matosinhos

João Nogueira Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Em parceria com a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), a Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) oferece um serviço mais alargado de cuidados de saúde oral para a população da cidade.

A funcionar na Clínica Universitária de Medicina Dentária em Matosinhos, os utentes inscritos no ACES Matosinhos podem usufruir dos cuidados, "independentemente dos seus rendimentos, sendo a única condição a referência do médico de família" declarou a ULSM.

A parceria surge após a Medicina Dentária ser "assumida como uma prioridade e uma resposta estratégica, bem como no contexto das políticas de Saúde definidas para o SNS", salientou António Taveira Gomes, presidente do Conselho de Administração da instituição, na formalização da parceria, na semana passada.

Os utentes que antes tinham as suas consultas encaminhadas para os centros de Saúde de Leça de Palmeira e S. Mamede de Infesta, têm essa realidade transformada com esta parceria com a CESPU.

A ULSM tem agora os cuidados de Medicina Dentária alargados com "as iniciativas centrais (cheques dentista) e também com a capacidade existente".

A parceira, que foi formalizada na semana passada, prevê que numa fase inicial, "sejam realizadas 24 primeiras consultas por dia, ultrapassando as mil por mês a partir de setembro".

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, que abriu o seu primeiro serviço público de medicina dentária há 17 anos, tem agora as suas ofertas alargadas com a parceria com a CESPU, que presta serviço a partir de agora em mais um local no concelho.