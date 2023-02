Taxa dos ossários quase triplica em Matosinhos

JN Hoje às 11:42 Facebook

A taxa que a Câmara de Matosinhos cobra para ocupação de ossários nos cemitérios municipais subiu de 12,98 para 36,50 euros no corrente ano. Já o valor aplicado aos columbários (para depósito de cinzas) passou de 10,28 para 28,50 euros. Segundo uma nota de esclarecimento enviada ao JN, a justificação para o aumento reside nas recentes obras, quer de reparação, quer de construção de novas estruturas.

Apesar de a Câmara assegurar que não houve muitas queixas de munícipes, há comentários no Facebook dando conta da surpresa de algumas pessoas, em particular pelo facto de a taxa dos ossários ter passado para quase o triplo do valor do ano passado. Também há quem se queixe por não ter recebido um aviso, o que a Autarquia contesta, dizendo que os munícipes foram "avisados por carta e pelos meios oficiais a que obriga a lei".

A nota começa por referir que as taxas são fixadas pela Assembleia Municipal, por proposta da Câmara, e que, para a determinação do seu valor, são tidos em conta, "designadamente, os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, amortizações e investimentos realizados ou a realizar pela autarquia local". Acrescenta que as taxas praticadas antes das recentes obras "não cobriam os custos da atividade", pelo que foram revistas.