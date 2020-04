Três mortes e 26 utentes infetados no Lar do Comércio

JN/Agências Hoje às 17:10 Facebook

O Lar do Comércio, em Matosinhos, conta com 26 idosos infetados com o novo coronavírus, tendo sido registadas três mortes associadas à Covid-19.

Em resposta à Lusa, a instituição, que conta com cerca de 240 utentes residentes, garantiu que "todos os idosos se encontram, no momento, em isolamento nos seus quartos, sendo as refeições e os cuidados aí prestados".

De acordo com a direção daquele lar, há "cerca de quatro funcionários infetados e 26 utentes, sendo que os restantes testes ainda estão em curso".

Os testes aos utentes, adiantou a instituição, estão a ser assegurados pela Câmara de Matosinhos, já os funcionários estão a receber indicações para se deslocarem ao Hospital Pedro Hispano para fazerem o rasteio ao novo coronavírus.

À Lusa, a instituição assegurou que tudo tem feito para garantir a segurança dos utentes e funcionários, mas salienta, contudo, que tem já "mais de 60 baixas por colaboradores".

"Estamos a trabalhar com recursos humanos escassos, pese embora todos os esforços que têm sido envidados no sentido de recrutarmos mais colaboradores", explica a direção, que reconhece que "por vezes" há que fazer "uma gestão eficaz" dos equipamentos de proteção individual para não venham a faltar.

"Mesmo assim, o nosso primeiro caso de infeção num utente surgiu no dia 12/04/2020 e até à data registamos apenas três mortes por suspeita de Covid-19", salienta a instituição que está a ser acusada de omitir informação aos familiares dos idosos e de não cumprir os procedimentos de segurança para evitar o contágio.

Estas críticas são rejeitadas pelo Lar do Comércio, que diz ter recebido com "espanto" as "notícias difamatórias e falsas acerca do modo como a Instituição está a lidar com a pandemia da Covid-19".

A instituição, que conta atualmente com cerca de 240 residentes, para além dos utentes de Apoio Domiciliário e Centro de Dia - agora convertido também em serviço de apoio domiciliário -, salienta que "receber pedidos de informações diários e constantes por parte dos familiares torna-se, na maioria dos momentos, incompatível com a árdua tarefa de cuidar de tantas pessoas, tão dependentes, ao mesmo tempo que tantas outras exigências são impostas, a cada minuto".

Quanto ao material de proteção, o mesmo tem vindo a ser adquirido ou oferecido pela Câmara de Matosinhos, "mas a escassez de batas descartáveis começa a ser notória".

A Câmara de Matosinhos disse esta terça-feira, em comunicado, estar disponível para colaborar com a direção do Lar do Comércio no sentido de ajudar a resolver os problemas naquela instituição.

O município salienta que, desde o final de março, juntamente com a Autoridade de Saúde Local e a Segurança Social, tem equipas multidisciplinares no terreno, percorrendo todos os lares de terceira idade e centros de apoio a pessoas com deficiência, iniciativa que levou a realizar visita à instituição nos dias 7 e 11 de abril.

À data da vistoria, refere a autarquia, nenhum utente do Lar do Comércio tinha acusado positivo para Covid-19 ou apresentava qualquer sintoma, tendo sido entregue um relatório que resultou dessa mesma visita onde constam todas as recomendações urgentes da equipa técnica.