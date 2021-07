Frente a frente: PS quer continuar a mudança, mas PSD/CDS fala em "péssima gestão"

Fernanda Pinto Hoje às 08:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Saneamento será a prioridade de Alexandre Almeida em Paredes. Ricardo Sousa deseja apostar na atração de emprego.

Há quatro anos, Alexandre Almeida venceu as eleições para a Câmara de Paredes, pelo Partido Socialista, interrompendo um ciclo de 24 anos de governação social-democrata no concelho. Ganhou com 50,35% dos votos contra os 36,18% do PSD.

Nestas autárquicas, pela primeira vez no concelho, o PSD e o CDS-PP uniram-se em coligação e apresentam como candidato Ricardo Sousa, muito crítico quanto às políticas socialistas, para tentar recuperar o município.