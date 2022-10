Refeições servidas em escolas de Paredes geram revolta entre os pais

Uma refeição servida, na terça-feira, na escola Básica e Secundária de Rebordosa, mas que terá sido comum na EB 2,3 e outras Secundárias de Paredes, está a originar revolta entre os pais. Em causa está um prato de legumes "à Brás", apenas com batata palha, couve-flor e cenouras.

"Que raio de alimentação é esta e qual a justificação para que isto aconteça?!", questionam os pais, que divulgaram as imagens nas redes sociais, levando dezenas de pessoas a queixar-se da falta da qualidade da alimentação nas escolas do concelho.

A Câmara de Paredes emitiu um esclarecimento informando que "tendo conhecimento de deficiências nas refeições servidas", está a "tomar medidas para que a empresa fornecedora corrija o que não funcionou bem" e fala em "situação pontual", tendo já agendadas reuniões com a administração da empresa, as associações de pais e direções das escolas afetadas.

"Para além de ser pouco e sem nutrição nenhuma, a minha filha ainda diz que a comida está sempre sem tempero, gelada, empapada... Todos os dias ela reclama da comida mal feita! Não é uma situação isolada, este ano a situação está muito má!", critica uma mãe nas redes sociais, partilhando imagens.

Muitos usaram as publicações para dar nota das constantes queixas dos filhos pela quantidade e falta de qualidade das refeições, alegando que a situação não é pontual mas antes recorrente, e apelam a uma fiscalização mais atenta ou pedem que as refeições voltem a ser preparadas nas escolas. "É bom que se corrija o que está a acontecer. Ninguém merece comer esta comida", lê-se noutro comentário.

Para avaliar a situação, o presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, anunciou que almoçou esta quarta-feira. "de surpresa" na Escola Básica e Secundária de Rebordosa e que "as deficiências encontradas nas refeições" servidas na terça-feira foram "uma situação pontual" e "que se prende com a preparação da refeição vegetariana" prevista uma vez por mês na ementa escolar elaborada pelo nutricionista.

"Na situação reportada os ingredientes não chegaram às cozinhas atempadamente. O resto é especulação", sustenta o autarca, garantindo que "a refeição servida no dia de hoje tinha toda a qualidade exigida".

Questionado, o edil paredense refere que "a empresa que está a servir as refeições para as EB 2,3 e Secundárias do concelho de Paredes foi a que ganhou o concurso e já era a empresa que fornecia o serviço de refeições às escolas anteriormente, antes de as escolas passarem para a responsabilidade do Município".

A Uniself, empresa responsável, já foi notificada "para corrigir essa situação da falha do fornecimento dos ingredientes", diz Alexandre Almeida. Para esta quinta e sexta-feira estão agendadas reuniões com os diretores e associações de pais e, para segunda-feira, uma reunião com a administração da empresa fornecedora do serviço de refeições escolares "à qual se podem juntar os diretores das escolas e as associações de pais".

Contactada, a Uniself ainda não emitiu nenhum esclarecimento.