Administrador do hospital de Penafiel infetado com covid-19

Um administrador do hospital Padre Américo, em Penafiel, está infetado com o novo coronavírus. Um exemplo das dificuldades que estão a ser sentidas no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), que lida com um crescimento exponencial de casos de covid-19 na região.

Ao todo, há cerca de 200 profissionais de saúde do CHTS infetados ou em isolamento devido à covid-19. Ao que apurou o JN, agora há também um elemento do conselho de administração que testou positivo ao SARS-CoV-2.



O CHTS tem lidado com um aumento exponencial de casos de covid-19, com o nível de internamentos a superar largamente o esperado. Para tentar acomodar este crescimento vão ser acrescentadas 50 novas camas em contentores, totalmente equipados para tratar estes doentes.



Até ao fim do mês está prevista a instalação de mais 26 camas em Penafiel, havendo ainda a hipótese de acrescentar mais espaço de internamento no hospital de Amarante, que faz parte do CHTS e que também está a ter um aumento de procura acima do previsto.