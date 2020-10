Fotografia do espírito de entreajuda no Padre Américo ganha concurso

Mónica Ferreira Hoje às 18:53 Facebook

Uma fotografia tirada no serviço de Ortopedia do Hospital Padre Américo, em Penafiel, por uma enfermeira do serviço, venceu um concurso de fotografia da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Gestores e Liderança (APEGEL).

A imagem, um retrato da pandemia da autoria de Vera Ferreira, está a emocionar os utilizadores das redes sociais, na medida em que destaca o espírito de entreajuda entre os profissionais do hospital.

Trata-se de uma fotografia a preto e branco que mostra dois profissionais do Hospital Padre Américo, em Penafiel, a dar as mãos a um outro, que se encontra de cócoras e de cabeça baixa.

Tirada na primeira vaga da pandemia, a fotografia "retrata a realidade do momento que vivemos naquela primeira vaga e que continuamos a viver", afirmou ao JN Vera Ferreira, enfermeira do serviço de Ortopedia do hospital e autora da foto.

Esta foto não é em Itália, nos Estados Unidos, na China ou num sítio qualquer longínquo. É no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel

A imagem "mostra o espírito de entreajuda que se vive no hospital, num momento que nos uniu muito enquanto profissionais", frisou a enfermeira, acrescentando ainda que esta fotografia e a sua divulgação passa uma mensagem à população. "Conseguiu mostrar às pessoas que estamos cá e que têm profissionais com quem podem contar e que não vão baixar os braços perante a pandemia", garantiu.

"Esta foto não é em Itália, nos Estados Unidos, na China ou num sítio qualquer longínquo. É no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel. Com profissionais da nossa terra, de Lousada. Pessoas conhecidas, nossas amigas, nossas familiares. Mais do que lhes bater palmas, que merecem sem sombra de dúvida, vamos contribuir com comportamentos responsáveis para evitar que continuem a trabalhar sob pressão, completamente exaustos", pode ler-se na descrição da foto, que tem como título, "Na missão, a força da união".