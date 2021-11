Formato dos festejos de Ano Novo no Porto terá de ser "repensado"

Adriana Castro Hoje às 14:58 Facebook

Devido às obras de construção da Linha Rosa do metro do Porto, que ocupam a Praça da Liberdade, o formato dos festejos de Ano Novo na cidade terá de ser "repensado", afirmou a vereadora Cristina Pimentel.

O formato dos festejos de fim de ano, que no Porto decorrem, tradicionalmente, na Avenida dos Aliados, "terá de ser obviamente repensado num formato evetualmente distinto", revelou esta sexta-feira Cristina Pimentel, vereadora na Câmara do Porto com os pelouros dos Transportes, Ação Social e Proteção Civil.

"Não temos esse plano ainda fechado, mas com certeza que, obviamente, aqui haverá sempre este constrangimento, mas a cidade continuará a usufruir da sua praça", acrescentou.

A autarca afirmou ainda que a Avenida dos Aliados continuará a ser uma zona "privilegiada de atração". "[A obra] conseguirá conviver com certeza com todos os eventos e com toda a importância que esta praça representa para a Autarquia. Exemplo disso é a Árvore de Natal, que está a ser montada", referiu Cristina Pimentel.