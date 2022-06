Porto: Hospital S. Francisco tem tratamento único do país

Equipamento, que resulta de um investimento de dois milhões de euros, vai permitir cuidar doentes com tremor essencial sem ser preciso cirurgia.

Quando a medicação já não surtia efeito em doentes diagnosticados com tremor essencial ou com Parkinson a única solução no nosso país passava pela cirurgia. Todavia, agora já é possível, no Porto, tratar os sintomas através de um tratamento inovador, no Hospital da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, que não implica cortes nem sedação.

Uma "mais-valia", conforme descreveu ao JN Luís Cherpe, diretor-geral da Ordem, que foi possível graças a uma parceria entre o hospital e o grupo JCC Diagnostic Imaging, que recorreu a um investimento externo para adquirir o novo aparelho "por dois milhões de euros", referiu o mesmo responsável.