Possível fecho do centro comercial Stop deixa músicos em sobressalto

Câmara do Porto diz que antigo centro comercial tem problemas estruturais que colocam em risco edifício e utilizadores.

O Centro Comercial Stop, no Porto, tem problemas estruturais, que "comprometem a segurança do edifício e de quem o frequenta". O diagnóstico é da Câmara do Porto, que deu um prazo para "apresentação do projeto de especialidades no processo de licenciamento", tendo em vista a resolução daqueles problemas. Os músicos que ocupam a maior parte das salas temem o encerramento, até porque falta dinheiro para avançar com as intervenções necessárias. Segundo disse ao JN o líder da Associação dos Músicos do Stop, Rui Guerra, o prazo dado pelo Município termina a 6 de novembro.

Há muito que o centro comercial está transformado em sala de ensaios e estúdio para centenas de músicos. Mas a "falta de verbas" para a concretização de obras leva a "um ponto sem saída" no que toca à legalização e licenciamento do espaço. "São precisas obras relativamente à segurança contra incêndios, como saídas de emergência", exemplificou Rui Guerra, acrescentando: "Os proprietários não têm dinheiro, e, como isto é privado, há a dificuldade de recebermos apoios. A nossa luta é para não sairmos daqui".