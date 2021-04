"Juizinho". Padre da Póvoa faz publicidade a site de apostas online

Emília Monteiro Hoje às 15:22 Facebook

O padre Guilherme Peixoto é protagonista na nova campanha da casa de apostas Betclic. Vestido com uma batina, o pároco das freguesias de Amorim e Laúndos, na Póvoa de Varzim, surge no vídeo em que o humorista Fernando Rocha faz publicidade aos jogos online, recomendando "responsabilidade" e "moderação".

"Não há nada de mal na publicidade", disse ao JN o pároco da Diocese de Braga, afirmando que o dinheiro obtido pela gravação do anúncio para o casino online será "totalmente dividido entre as paróquias de Laúndos e Amorim". Sem revelar o valor do pagamento, o Guilherme Amorim refere que foi contactado por uma agência publicitária que conhece o seu trabalho "como DJ" e "nas redes sociais".

Contactado pelo JN, o cónego José Paulo Abreu, Vigário-Geral da diocese de Braga, não quis pronunciar-se sobre o anúncio publicitário, referindo apenas que "nem todos os meios justificam os fins".

Em comunicado, a Betclic afirma que "desde janeiro que a marca tem no ar, em diversos canais televisivos, uma campanha de sensibilização para promover uma atitude responsável quando se está a apostar, "Aposta em Segurança", e a participação do sacerdote terá ocorrido nesse contexto. Um outro conjunto de vídeos gravados com o padre Guilherme será divulgado a partir da próxima sexta-feira.

"Espero que gostem. Se não gostarem, acendam velinhas e rezem por mim. Se gostarem, acendam velinhas e rezem também. Já alguém dizia, "coisinhas do Senhor, quantas mais melhor", escreveu o sacerdote no comentário que fez ao anúncio no Instagram.