Póvoa quer certificar cebola, penca e tomate coração de boi

A Câmara da Póvoa de Varzim já entregou os pedidos de certificação da cebola, couve penca e tomate coração de boi da Póvoa. A serem aprovadas, serão as três primeiras hortícolas a entrar na lista de produtos com Indicação Geográfica Protegida (IGP). A ideia é valorizar os produtos e evitar o uso abusivo da origem "Póvoa". Batata da areia e conservas podem ser as próximas.

Um saber fazer que passou de geração em geração, a cultura em solos de areia, o clima e o uso de sargaço na fertilização fazem das hortícolas da Póvoa "únicas", explica Manuel Silva, presidente da Horpozim - Associação Empresarial Hortícola. Agora, avançam a cebola e a couve penca da Póvoa, ambas já inscritas no catálogo nacional de variedades, e o tomate coração de boi da Póvoa, cuja produção ganha cada vez mais peso. Se tudo correr bem, o processo, explicou a diretora regional da Agricultura e Pescas, Carla Alves, estará concluído "até ao final do ano".

A partir daí, as três hortícolas terão IGP e a Horpozim passará a ser a entidade gestora. Manuel Silva diz que, no futuro, o "selo" de identidade poderá abranger a produção de cerca de duas mil empresas hortícolas, instaladas, sobretudo, nas freguesias mais litorais (Aver-o-Mar, Beiriz, Aguçadoura, Amorim, Terroso, Navais e Estela).



"É a forma mais segura e mais correta de proteger os produtos locais", frisou Carla Alves, explicando que a IGP é uma certificação comunitária. Em Portugal há já cerca de 140 produtos agrícolas e alimentares com IGP, 49 dos quais do norte. São, sobretudo, enchidos, assim como queijo, azeite, carne e fruta.

Acrescentar valor ao produto e, assim, valorizar a atividade hortícola no concelho é, diz Aires Pereira, "o grande objetivo" do processo agora iniciado. "É necessário estimular a atividade agrícola para que as novas gerações queiram abraçar esta profissão, no presente e no futuro", frisou o presidente da Câmara, consciente do peso das hortícolas na economia local e garantindo que a autarquia será sempre "parceira".

Camisola a um passo

A camisola poveira está a um passo da certificação. Anteontem, a Câmara pagou a licença. A camisola do pescador com mais de 150 anos, há um ano, foi notícia em todo o mundo por ter sido "copiada" pela estilista Tory Burch. Agora, vai integrar os produtos "A Póvoa Marca".

O "selo de qualidade" foi lançado no dia em que se iniciou a certificação de três hortícolas poveiras. Está lá o Cego do Maio e as siglas poveiras, as duas principais marcas identitárias do concelho. É, diz Aires Pereira, "mais um passo na valorização e certificação dos produtos locais".