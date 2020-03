Cinco casos positivos em lar de Santo Tirso. Mais de 90 idosos vão fazer testes

JN/Agências Hoje às 18:05 Facebook

O lar Dra. Leonor Beleza, da Misericórdia de Santo Tirso, registou esta sexta-feira o quinto caso positivo do novo coronavírus, sendo que cinco dos 93 idosos que estiveram em contacto já fizeram testes, disse à Lusa a porta-voz da instituição.

"Depois de quatro casos positivos registados nos últimos dias, o primeiro na terça-feira e mais três na quinta-feira, em funcionárias do lar", precisou Sara Almeida e Sousa, ficou hoje a saber-se o resultado do primeiro dos três casos a aguardar resultado, neste caso "num colaborador".

"Ao todo estão em casa 13 funcionários", acrescentou a fonte da Santa Casa, informando "haver mais dois casos à espera do resultado do teste", todos eles "mantendo contacto diário com os utentes da instituição".

Contudo, ressalvou, "entre os 93 utentes do lar não há nenhuma situação que inspire atenção médica".

Segundo Sara Almeida e Sousa entre "hoje e segunda-feira todos os idosos farão o teste".

"Por ausência de resposta das entidades públicas, a Santa Casa optou por avançar com testes em privados para acautelar os idosos que tiveram contacto direto com estas pessoas. Hoje foram testados os primeiros cinco utentes", disse.

Segundo o relatório da situação na página da Direção-Geral da Saúde, o concelho de Santo Tirso aparece com 20 casos confirmados da ​​​​​​​Covid-19.