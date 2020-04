Duas mortes por Covid-19 em lar de idosos em Santo Tirso

Ana Correia Costa Ontem às 23:21 Facebook

Duas idosas do lar Luiz Andrade, em Santo Tirso, morreram de Covid-19. São as primeiros vítimas mortais causadas pela pandemia naquela residência senior da Misericórdia.

Uma das utentes, de 70 anos, morreu na terça-feira à noite, nas instalações do lar, na sequência de um "agravamento súbito" do estado de saúde, disse ao JN a porta-voz da Misericórdia de Santo Tirso, Sara Almeida e Sousa. A outra idosa, de 80 anos, morreu ao início da tarde desta quarta-feira no Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), onde estava internada desde o passado dia 7.

Dos 65 idosos que o lar Luiz Andrade acolhe, 34 estão infetados com o novo coronavírus. Também 15 funcionários acusaram positivo no teste.

Quatro mortes no lar Leonor Beleza

No lar Leonor Beleza, que acolhe cerca de 90 dependentes com idades entre os 40 e os 90 anos, já se registaram quatro óbitos devido à Covid-19, desde o início do mês de abril. Os utentes que morreram tinham entre os 60 e os 85 anos. A estrutura tem 25 utentes e 22 funcionários infetados.

Segundo Sara Almeida e Sousa, o lar Leonor Beleza foi desinfetado durante o dia de hoje, e o lar Luiz Andrade será alvo do mesmo procedimento na próxima semana.