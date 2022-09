Solidariedade com Luís Miguel: "Jamais pensei ter este apoio todo"

Ana Correia Costa Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Os olhos azuis de Luís Miguel ficam líquidos, e as frases quase não lhe chegam ao fim de cada vez que tenta enumerar todas as ajudas que tem tido desde que, há uma semana, a família lançou a todos um apelo nas redes sociais, para que os apoiem na aflição: o professor de Educação Física de Santo Tirso sofreu um aneurisma cerebral nos Estados Unidos, durante as férias, e a despesa com os tratamentos no hospital atingiu astronómicos 150 mil euros.

A solidariedade já amealhou perto de 80 mil euros, que, somados aos 30 mil do seguro de viagem, fazem com que a verba em falta - e para a qual ainda é preciso ajuda - seja agora de cerca de 40 mil euros. "Queria agradecer muito às pessoas que me estão a ajudar. Jamais pensei ter este apoio todo, até de pessoas que não me conhecem de lado nenhum e que dão o que podem", emociona-se Luís Miguel Cardoso, que se confessa "extremamente sensibilizado".

Sem esta onda solidária, que se multiplicou em poucas horas - primeiro, em Santo Tirso, de onde é natural o professor que, atualmente, trabalha na Associação de Voleibol do Porto, e, depois, por todo o país -, a família não teria como fazer face ao custo elevado do tratamento urgente que Luís Miguel, de 53 anos, teve de receber num hospital central em Nova Iorque, onde foi submetido a duas cirurgias e esteve internado entre o final de agosto e o passado dia 8.

PUB

Foi com alívio que, na quarta-feira, o tirsense, que está a morar no Porto com a namorada, voltou a pisar solo português, onde o aguarda uma terceira cirurgia, desta vez para reconstrução do crânio. Mas tem passado os dias angustiado com o elevado montante que ficou a dever ao hospital de Nova Iorque, com o qual mantém contacto e onde os profissionais "foram incansáveis".

"Nem que tenha de me endividar todo, vou cumprir com as minhas obrigações", afirma Luís Miguel Cardoso, que recebeu dos serviços sociais da unidade americana "uma estimativa de 150 mil euros", relativa ao valor dos vários cuidados que recebeu. Confrontado com a verba avultada, optou, com autorização médica, por realizar a última operação no Porto, "para não aumentar a despesa".

Solidariedade

Neste domingo, entre as 9 e as 18 horas, há um torneio solidário de escalões de formação no Ginásio Clube de Santo Tirso. Serão vendidas rifas para sorteio de prémios, e todos podem participar. No próximo fim-de-semana há novo torneio de voleibol, mas do escalão sénior, com o mesmo objetivo.

A família lançou a campanha solidária através da página de Facebook "Vamos ajudar o Luís Miguel", e os donativos podem ser feitos para a conta com o IBAN PT50003507320005378990092