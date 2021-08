Trofa: "Ratos, ratazanas e pulgas é tudo o que temos aqui"

Ana Correia Costa Hoje às 20:00 Facebook

Moradores do Muro, na Trofa, alarmados com acumulação de lixo em habitação. Câmara diz que a casa será limpa em breve.

Além do cheiro nauseabundo e da fauna - de pulgas a ratos - que infesta as casas, o que todos temem ainda mais é que haja ali um incêndio. E não faltará matéria combustível: a casa do vizinho de Lurdes, Teresa e Conceição, perto da antiga estação do Muro, na Trofa, está há anos transformada num depósito de lixo, e não há um metro quadrado que não tenha sido engolido por entulho.

São caixotes e sacos com lixo que se multiplicam no rés do chão, por toda a sala, e que trepam as escadas até aos quartos. Não há um só centímetro para passar para lado algum, e o mau cheiro faz-se notar no exterior. Há uma década que é assim, e as vizinhas já alertaram várias entidades para a situação provocada pelo inquilino acumulador. Da paróquia - proprietária da casa -, passando pela Junta, Câmara e Segurança Social, foram sendo feitas várias denúncias, mas nada se alterou. Apenas o volume de entulho foi crescendo na exata medida da preocupação dos vizinhos, que chegam a ter de pôr ratoeiras nas casas.