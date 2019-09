Um morto em queda de helicóptero de combate a incêndios em Valongo

Ana Sofia Rocha, Maria Cláudia Monteiro, Roberto Bessa Moreira e Sandra Ferreira Hoje às 16:41, atualizado às 19:10 Facebook

Um helicóptero de combate a incêndios caiu, esta quinta-feira à tarde, na zona de Sobrado, Valongo, causando a morte ao piloto, o único ocupante da aeronave.

A vítima mortal é Noel Ferreira, comandante dos Bombeiros de Cete e piloto da Força Aérea.

Uma testemunha conta ao JN que viu o helicóptero a colidir com um poste de alta tensão e a cair, tendo ouvido um ruído. Quando a aeronave caiu, explodiu e fez com que as chamas de um pequeno foco de incêndio alastrarem.

"Bateu num cabo de alta tensão. Vimos uma faísca quando a hélice bateu. Deu duas voltas no ar e caiu", disse ao JN uma outra testemunha, Manuel Esteves, que deu o alerta para o acidente. Segundo ele, o helicóptero tinha acabado de deixar cinco tripulantes no solo.

O helicóptero pertence à HeliBravo e estava ao serviço da Afocelca, associação de empresas de celulose, que já expressou "o mais profundo pesar à família e amigos da vítima". As circunstâncias do acidente ainda estão a ser apuradas, revela um comunicado do agrupamento complementar de empresas da ALTRI e da The Navigator Company.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 16.05 horas. Segundo informação da Proteção Civil, na página oficial consultada pelas 16.45 horas, no combate às chamas estavam 47 operacionais, apoiados por 10 viaturas e dois meios aéreos. As chamas foram entretanto dominadas.

Em dezembro de 2018, a queda de um helicóptero do INEM na zona de Valongo provocou a morte a quatro pessoas.