Caxinas assustada com surto de covid em conserveira

Dos 450 funcionários, só 80 foram testados. Empresa está a laborar. Sala de infantário fechou.

Sete operárias, oito contactos próximos, entre os quais quatro crianças de um infantário: eram estas, ao fim do dia de ontem, as contas do surto de covid-19 na fábrica de conservas Gencoal nas Caxinas, em Vila do Conde. A Saúde não vê motivo para fechar a fábrica e garante que a situação "está controlada". As Caxinas estão assustadas. Mas a presidente da Câmara vila-condense, Elisa Ferraz, "tranquiliza a população".