Rio Ave galgou as margens e deixou armazéns isolados em Vila do Conde

O rio Ave galgou as margens e obrigou ao corte da rua da Lapa (EM525), no troço que liga o lugar de Formariz à freguesia de Touguinha, em Vila do Conde.

A zona industrial está, neste momento, isolada, uma situação que está a afetar algumas empresas, bem como os serviços de recolha de lixo e limpeza urbana da Câmara de Vila do Conde, cujos armazéns centrais se localizam naquela zona.

Ao JN, fonte dos Bombeiros de Vila do Conde explicou que, quinta-feira à noite, devido à chuva intensa, foi aberta a barragem do Ermal (Vieira do Minho), o que, associado à maré cheia, provocou as cheias na zona mais baixa da cidade. No quartel, multiplicam-se os pedidos de ajuda, sobretudo, para acudir a inundações em caves e garagens.