Guilherme Aguiar conduzia carro que atropelou mortalmente menino de cinco anos

JN Hoje às 19:53, atualizado às 20:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma criança de cinco anos morreu atropelada, ao final da tarde desta sexta-feira, junto à Escola Básica Dr. Costa Matos (antiga Escola Teixeira Lopes), em Vila Nova de Gaia. Ao que o JN apurou junto de fontes presentes no local e fontes policiais, o condutor do veículo é o vereador José Guilherme Aguiar da Câmara Municipal de Gaia.

Segundo informações recolhidas pelo JN no local, a vítima mortal é um menino autista que residia com a avó, mas estava sozinho no momento do acidente.

O alerta foi dado pouco depois das 18.20 horas e estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, Batalhão de Sapadores Bombeiros de Gaia e a PSP.

PUB

De acordo com o que a Proteção Civil avançou à Lusa, o menino foi atropelado por um ligeiro de passageiros.