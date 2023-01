"Não há memória" de inundações tão fortes em Canidelo

A forte chuva que se registou, este sábado de manhã, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, provocou um cenário de inundações que, garante a população, "não há memória".

"Vivo aqui há 30 anos e nunca tive uma inundação como esta. Está tudo inundado e tenho prejuízos grandes", lamentou Diamantino Vaz, morador no lugar da Quinta do Fontão, em Canidelo.

Os queixumes são os mesmos na habitação ao lado. "A água subiu rapidamente e entrou pela habitação, inundando até o carro que estava no exterior". "Foram momentos de grande aflição", garante Emanuel Santos outro morador.

A poucos metros de distância, na Rua da Quinta do Pontão, o portão de uma habitação rebentou com a força do lençol de água que ali se formou. Água que ali entrou rapidamente inundou o piso inferior e ainda chegou ao primeiro piso.

"Quando cheguei a casa já tinha a água até ao piso de cima. Ficou tudo inundado e com muitos estragos", lamentou Filipe Sousa.

Elementos da Câmara Municipal estiveram no local. "Disseram-nos para fazermos um levantamento dos prejuízos".

Também no Lugar de São Paio se viveram momentos de grande aflição. "Tenho a zona da cave com tudo destruído, estamos com muitos prejuízos", garantiu Ricardo Justo.

Mais sorte teve João Santos, a antever a situação, ainda tempo de vedar portas para desta forma evitar, com sucesso, a entrada da água.

Um pouco por toda a freguesia de Canidelo multiplicaram-se os casos de inundações com os bombeiros a deslocarem-se a vários locais.