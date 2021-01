Poluição no rio Tejo há três anos sem culpados

Francisco Pedro Hoje às 13:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Ministério do Ambiente assegura ter reforçado a monitorização e prepara a implementação de um sistema de gestão inteligente.

Três anos depois do rio Tejo ter surgido com um manto de espuma branca com cerca de meio metro, na zona de Abrantes, o crime ambiental continua sem culpados. Na altura, o Ministério do Ambiente formalizou uma queixa-crime no Ministério Público, a que seguiu uma denúncia apresentada pelo movimento ambientalista ProTEJO. Ambas aguardam por uma decisão da Justiça.

Segundo apurou o JN, as duas queixas foram juntas num mesmo processo, que se encontra ainda "em fase de inquérito, sujeito a segredo de Justiça", de acordo com informações da Procuradoria-Geral da República (PGR).