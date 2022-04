Pai de paraquedista que morreu em salto registou último voo

Sargento-ajudante do Exército tinha 52 anos. Tragédia ocorreu após problemas no paraquedas no campo da Chamusca. Equipamento de reserva estava aberto.

"Eu não sei como dizer. Um pai não devia sofrer tal desgosto. Hoje, dia 21 de abril, tirei as últimas fotos à minha menina. Ainda me deu um beijinho antes de entrar para o último voo. Não consigo dizer mais nada. As lágrimas são muitas." Foi desta forma emotiva que Alfredo Serrano Rosa, sargento-mor paraquedista do Exército, partilhou nas redes sociais a morte da filha, Alexandra, 52 anos, sargento-ajudante, devido a problemas no paraquedas.

"Durante a execução do salto, o sistema de paraquedas não funcionou devidamente, tendo resultado na queda da nossa militar", informa um comunicado do Gabinete do Estado Maior do Exército, que já abriu um "processo de averiguações para apurar todas as circunstâncias em que ocorreu o acidente", na zona de lançamento do Arripiado, no concelho da Chamusca, em Santarém.