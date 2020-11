Escola em Tomar fecha e todas as turmas vão ter aulas à distância

JN/Agências Ontem às 23:53 Facebook

A Escola Secundária Santa Maria do Olival, em Tomar, vai encerrar nas próximas duas semanas devido à pandemia de covid-19 e todas as turmas terão aulas em regime não presencial.

"Dada a situação epidemiológica na Escola Secundária Santa Maria do Olival, que determinou o isolamento profilático de sete turmas e face à possibilidade de transmissão em ambiente escolar, foi autorizado pela diretora-geral da Saúde, a transição para o regime de aulas não presencial a todas as turmas", pode ler-se numa nota divulgada pela autarquia de Tomar, no distrito de Santarém.

A Câmara de Tomar explica ainda que este regime de aulas não presencial vai começar na segunda-feira e termina em 29 de novembro, mas terá "reavaliação posterior".

A Escola Secundária Santa Maria do Olival enviou também aos encarregados de educação uma mensagem a indicar a transição para o regime não presencial de todas as turmas.

"Os alunos e professores continuarão a trabalhar à distância, pelo que o diretor de turma enviará as devidas orientações para o cumprimento do plano semanal de turma", pode ler-se na nota a que a agência Lusa teve acesso.

