Autarca de Almada diz que iria viver para bairro social que tem "vista maravilhosa"

"Eu própria amanhã iria viver para o Bairro Amarelo com aquela vista maravilhosa", disse Inês de Medeiros, presidente da Câmara de Almada, ao elogiar a "vista invejável" dos bairros sociais do concelho.

"Almada tem este privilégio de ter bairros sociais em espaços absolutamente maravilhosos com uma vista invejável. Qualquer bairro social da margem norte tem inveja e eu própria amanhã iria viver para o Bairro Amarelo com aquela vista maravilhosa", disse Inês de Medeiros, fazendo referência a um bairro social situado perto da Costa de Caparica.

As declarações já mereceram crítica por parte da deputada do BE Joana Mortágua que, na rede social Twitter, considerou: "qualquer comentário é redundante".

A autarca eleita pelo PS falava, na segunda-feira, na Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Almada, onde foi aprovada a "alteração simplificada da Reserva Ecológica Nacional no Porto Brandão (zona do Lazareto)".