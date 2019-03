Deputado do PSD indignado com palestra de associação LGBTI em escola

Paulo Lourenço Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O deputado do PSD Bruno Vitorino criticou duramente o convite a uma associação LGBTI ( Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgéneros e Intersexo) para dar uma palestra numa escola do Barreiro. "Deixem as crianças em paz", escreve na sua página de Facebook. A direção da escola garante que entre os pais "não houve qualquer polémica"

Num post colocado na tarde desta sexta-feira, o parlamentar social-democrata indigna-se pela iniciativa que teve lugar nesta quinta-feira na Escola Básica 2/3 de Quinta da Lomba, no âmbito da disciplina Educação para a Cidadania. "Sensibilizar alunos de 11 anos sobre diferentes orientações sexuais? Com associações LBGTI à mistura? Que porcaria é esta?", questiona.

Confrontada com esta posição, Arlete Cruz, coordenadora do Agrupamento de Escolas de Santo André, explicou ao JN que se tratou de uma "palestra de esclarecimento" enquadrada no tema da sexualidade, com o objetivo de "promover a igualdade de géneros" e "sensibilizar os alunos para as diferentes orientações sexuais".

A responsável sublinha ainda que a polémica nas redes sociais "é toda exterior à escola". "Não tivemos nenhuma reclamação de pais ou alunos", garante.

Nas redes sociais surgiram ainda críticas ao facto de a escola ter pedido 50 cêntimos aos pais, que, segundo o documento de autorização, reverteria para a associação LGBTI que esteve presente na palestra. Arlete Cruz esclarece que "a associação não pediu nada" e que esta comparticipação se destinou apenas a comparticipar os transportes como é usual na escola, sejam quais forem os convidados.

"É nossa prática pedir esta comparticipação para comparticipar as deslocações dos palestrantes. Estes nunca cobram pela presença, mas têm custos de transporte", explicou a diretora, sublinhando que "os alunos que não têm possibilidades económicas não pagam e assistem à mesma às atividades".