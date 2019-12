Pinheiro cai sobre camião e mata condutor de 50 anos no Montijo

Rogério Matos Hoje às 17:04, atualizado às 18:01 Facebook

Uma árvore de grande porte caiu esta quinta-feira à tarde sobre um pesado de mercadorias na Estrada Nacional 10, nas Taipadas, Montijo, e causou a morte ao condutor, um homem de 50 anos.

Ao que o JN apurou, o camião de transporte de ração, com matrícula espanhola, seguia no sentido Pegões - Infantado, na EN10, quando um pinheiro na berma do sentido inverso caiu sobre a cabine, esmagando-a por completo.

O homem teve de ser retirado do camião através de meios de desencarceramento e, apesar das tentativas de reanimação pelos bombeiros, o óbito foi declarado no local, apurou o JN junto do INEM. A estrada encontra-se cortada em ambos os sentidos, enquanto decorrem os trabalhos de remoção dos destroços. O corpo da vítima mortal foi transportado para a morgue do Hospital de São Bernardo, de onde foi acionada a viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

O alerta foi dado cerca das 16 horas e ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Canha, com quatro viaturas e 12 elementos.

Quedas de postes elétricos e árvores

Durante a tarde desta quinta-feira, foram registadas várias ocorrências pelos bombeiros do distrito de Setúbal devido ao vento forte. Um poste elétrico cedeu em Águas de Moura, Palmela, ao início desta tarde, e caiu na via pública. Ao que foi possível apurar, não houve interrupção do fornecimento elétrico à população. Ao local acorreram os bombeiros de Águas de Moura e um piquete da EDP. Em Palmela, um outro poste elétrico esteve em risco de queda, informou fonte oficial da Proteção Civil.

O mau tempo também provocou quedas de árvore em Alcácer do Sal, Santiago do Cacém, Palmela, Barreiro, Seixal e Montijo e inundações em Palmela, Setúbal, Pinhal Novo, Alcochete e Montijo. Em Sines, à saída da cidade, no Ribeiro dos Moinhos, duas árvores caíram na estrada e motivaram o corte da circulação automóvel. Três viaturas e oito operacionais dos bombeiros acorreram ao local e as árvores estão já fora da estrada.