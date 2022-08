Dois veleiros atacados por orcas em menos de 24 horas

Rogério Matos Hoje às 17:27 Facebook

Dois veleiros sofreram ataques de orcas ao largo de Sines em menos de 24 horas. O caso mais grave ocorreu, por volta das 14 horas desta terça-feira,com a Polícia Marítima a ter de rebocar um veleiro que perdeu a navegabilidade ao largo de Melides após a interação com um grupo de orcas que danificou o leme. Não houve feridos resultantes destas ocorrências.

Numa publicação no grupo de avistamento de orcas no Facebook, o velejador ontem alvo da interação com os animais descreve que o grupo de quatro ou cinco orcas atacou o leme da embarcação durante cerca de 20 minutos. Ainda tentou colocar o veleiro em marcha a ré e parar o motor - manobra conhecida como "Marc Hermínio e que é recomendada pelas autoridades perante estes casos - mas sem sucesso.