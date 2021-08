Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:32 Facebook

Dois jovens, com 19 e 21 anos, ficaram feridos este sábado, numa colisão de motociclos na Estrada Nacional 202, em Barbeita, Monção.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi recebido às 16.22 horas e envolveu duas motas. As vítimas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o hospital de Viana.

Prestaram socorro 10 operacionais com cinco viaturas dos Bombeiros de Monção, SIV de Melgaço. A GNR tomou conta da ocorrência.