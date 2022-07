Fogo isola aldeias e obriga a retirada de habitantes no Parque Nacional da Peneda Gerês

O incêndio que lavra desde terça à noite na área do Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG) intensificou-se nas nas últimas horas, isolou as aldeias de Lourido e Ermida e obrigou à retirada de 20 habitantes das suas casas, por precaução, no lugar de Froufe, no município de Ponte da Barca.

O autarca de Ponte da Barca, Augusto Marinho, relatou (cerca das 00.15 horas), "momentos de muita aflição", com o fogo a progredir em direção a habitações. "Tivemos de evacuar uma aldeia, Froufe, e agora existem mais três que carecem de atenção: Lourido, Ermida e Sobredo. Tentei deslocar-me a Lourido, mas já não conseguir passar porque o fogo estava a bloquear a estrada, o que significa que aquela população está neste momento isolada. Tanto Lourido como Ermida são servidas pela mesma estrada. Estamos a falar de aldeias de montanha", contou o presidente da Câmara, adiantando que "Sobredo tem vários acessos e, desse ponto de vista, não é tão preocupante. "Mas não consigo aferir qual é a situação", referiu.

"Preocupa-nos a frente de fogo que se está a deslocar para aquelas zonas e sobretudo o fumo, especialmente porque temos ali população mais idosa e com problemas de saúde, que podem complicar-se com a inalação de fumo", relatou. "Vamos avaliar a necessidade de evacuar também aquelas localidades", acrescentou.

O autarca afirma que o município tem logística pronta para a eventualidade de realojar mais pessoas. De Froufe, os 20 habitantes, entre os quais uma pessoa acamada e outra "mais frágil a necessitar de cuidados, por problemas de saúde, estão recolhidas no centro de dia de Entre-Ambos-os-Rios. "O município tem meios para as alojar. Algumas já manifestaram que vão para junto de familiares e para outras providenciaremos alojamento", disse.

Este incêndio deflagrou cerca das 23 horas de terça-feira em Cidadelhe, Lindoso, e alastrou na quarta-feira a Mosteirô, lugar da freguesia vizinha de Britelo. Durante a noite, foram retirados das suas habitações 29 moradores desta última aldeia, por precaução e estratégia de combate ao fogo. Os mesmos regressaram a casa horas depois. Contudo, o fogo continuou a não dar tréguas e alastrou a Entre-Ambos-os-Rios, Ermida e Germil.