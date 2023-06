Apoio à substituição de tratores na "Mesa dos Quatro Abades"

Tradição de fórum popular voltou a Ponte de Lima, com mais pedidos das Juntas que promessas da Câmara.

Um programa de apoio à substituição de tratores foi anunciado, este domingo, durante a celebração da tradicional Mesa dos Quatro Abades, em Ponte de Lima. Pouco burocrático e com um apoio de 50%.

No secular fórum popular, que remonta ao século XVII, à volta de uma mesa em granito, que se apoia no marco divisório que une as quatro freguesias (Calheiros, Cepões, Bárrio e Vilar do Monte), o presidente da direção da Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Lima , Francisco de Calheiros (conde de Calheiros), avisou que estão abertas candidaturas, até ao final do mês, para renovação de tratores agrícolas em Ponte de Lima, Arcos, Ponte da Barca e Viana do Castelo.

"É uma oportunidade única. Quem quiser substituir o trator pode fazê-lo de uma forma simples. Os programas que têm surgido têm algum grau de complexidade e alguma burocracia. Este prevê um apoio de 50%", declarou o conde de Calheiros, que considerou "a Mesa dos Quatro o sítio certo para divulgar o aviso".

Manda a tradição que os presidentes de Junta (antigamente eram párocos), coloquem sobre a mesa as reivindicações à Câmara. Este ano organizado pela União de Freguesias de Bárrio e Cepões. E foram mais os pedidos do que as promessas.

"No discurso do presidente da Câmara, desagradou-me a generalização das coisas. Não concretizou, porque se calhar não quer assumir [promessas], mas agrada-me a maneira de estar dele. É uma pessoa jovem e que trabalha para a comunidade", disse o presidente de Junta, Pedro Lima, que pediu a requalificação do parque desportivo de Cepões, a colocação de uma passagem área na zona fluvial de Pé do Negro, saneamento para Bárrio e melhorias da iluminação pública.

"A maioria dos projetos que hoje aqui foram falados já estão em curso. Há, contudo, alguns que não os iremos executar, por não concordarmos do ponto de vista da sustentabilidade e do seu custo/benefício", disse o presidente da Câmara, Vasco Ferraz.

"Os presidentes de Junta contam sempre, da minha parte, com uma grande sinceridade. Para o bem e para o mal. Mas podem contar sempre que não iremos embora sem executar os nossos compromissos", sublinhou o autarca Vasco Ferraz.

A SABER

Apelo à "influência"

O autarca de Ponte de Lima também teve direito a fazer um pedido. Apelou à "influência" do presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, para financiamento de projetos locais .

Acessibilidade turística

Luís Pedro Martins prometeu tentar que projetos de mobilidade e acessibilidade a locais de interesse turístico de Ponte de Lima obtenham enquadramento no novo quadro comunitário de apoio.