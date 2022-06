Filmagens de "Velocidade Furiosa" fecham troço de autoestrada

JN Hoje às 12:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A autoestrada A24 vai estar encerrada entre Lamego (entrada n.º 9) e Armamar/Valdigem (entrada n.º 10) na próxima terça-feira, dia 28 de junho, entre as 6 horas e as 22 horas devido às filmagens do filme "Fast X", o último de "Velocidade Furiosa", da Universal Pictures.

O aviso foi feito pelo município de Lamego e pelo município de Castro Daire nas respetivas páginas oficiais do Facebook.

"O concelho de Castro Daire vai ser palco das gravações de uma das maiores sagas cinematográficas do mundo durante as próximas semanas. A localização das filmagens irá criar alguns condicionamentos à mobilidade no nosso concelho durante as gravações. Pedimos a compreensão de todos, na exata medida que se trata de uma oportunidade única de colocar Castro Daire no panorama cinematográfico mundial, com a enorme expectativa positiva dos impactos daí inerentes", lê-se numa das publicações.

"Fast X", o décimo filme da série "Velocidade Furiosa" é realizado pelo francês Louis Leterrier, que realizou também "Mestres da Ilusão" e "O Incrível Hulk". Com roteiro de Justin Lin e Dan Mazeau, o filme vai contar com Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a atriz portuguesa Daniela Melchior, com filmagens no Reino Unido, Itália e Portugal.

O filme tem estreia prevista para 19 de maio de 2023 nos EUA.