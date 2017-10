Duas fábricas reduzidas a cinzas em Oliveira de Frades

Sandra Ferreira Hoje às 10:18 Facebook

Twitter

Partilhar

As chamas que afetaram a zona industrial de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, esta madrugada, destruíram pelo menos duas fábricas.

Duas empresas de transformação de madeiras foram destruídas pelas chamas durante a madrugada de domingo.

As chamas pouparam as instalações da Martifer, uma das maiores empregadoras do concelho, mas deixaram em escombros as fábricas Toscca e Carmo.

A noite foi de sufoco em Oliveira de Frades, que amanheceu tarde, com o dia a ter dificuldades em romper as nuvens de fumo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Não há água, a paisagem é negra. As pessoas acordam estremunhadas; muitas passaram a noite no salão nobre da Câmara Municipal e outras no quartel dos bombeiros.