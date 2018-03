Deslizamento de terras causa descarrilamento de comboio em Viseu

Sandra Ferreira com Lusa Hoje às 09:43, atualizado às 09:48 Facebook

Um comboio intercidades que fazia a ligação de Guarda para Lisboa com 75 pessoas a bordo descarrilou, este domingo, em Santa Comba Dão, Viseu, não havendo para já feridos a registar.

Segundo confirmou ao JN o Centro Distrital de Operações e Socorro do distrito de Viseu, o descarrilamento da locomotiva e das duas primeiras carruagens deveu-se a um deslizamento de terras e queda de pedras.

O incidente aconteceu pelas 8.40 horas à entrada do túnel do Coval, em Santa Comba Dão (Viseu), já depois da estação, segundo a Proteção Civil e fonte da empresa CP - Comboios de Portugal.

As 75 pessoas que seguiam a bordo - 73 passageiros e dois funcionários da CP - não sofreram ferimentos e foram transportadas pelos bombeiros de Santa Comba Dão e Mortágua para a Associação Cultural e Recreativa do Coval. Inicialmente, a empresa referiu que seguiam 89 pessoas no comboio mas, entretanto, corrigiu o número.

A empresa está a avaliar como será feito o transporte para Lisboa.

A linha da Beira Alta está cortada e não há previsões de quando voltará a estar operacional.