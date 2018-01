Explosão de salamandra em associação de Tondela faz oito mortos

JN Ontem às 21:47, atualizado hoje às 00:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio numa associação recreativa em Tondela fez pelo menos oito mortos e 34 feridos. Várias corporações de bombeiros combateram as chamas.

O fogo deflagrou pelas 20.51 horas, na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela. Uma salamandra, que garantia o aquecimento do edifício, explodiu e provocou um violento incêndio. Estão confirmados oito mortos, segundo o oficial de Relações Públicas da GNR de Viseu, coronel António Dias.

No total foram assistidas 42 pessoas, das quais 34 foram transportadas para os hospitais de Tondela, Viseu e Coimbra. Alguns feridos apresentam queimaduras, cuja gravidade será avaliada nos hospitais.

As chamas só atingiram o imóvel da associação, garantiu José António Jesus ao JN. O presidente da Câmara Municipal de Tondela, que se encontra no local do incêndio, explica que decorria um torneio de sueca nas instalações da associação. Aos participantes juntaram-se, também, adeptos de futebol para assistir ao jogo de futebol entre Braga-Benfica.

"Foi um dispositivo de aquecimento, uma salamandra, que explodiu e fez dezenas de feridos. O incêndio afetou só mesmo o edifício da associação", explicou José António Jesus, admitindo que a evacuação do imóvel "não foi tão rápida quanto desejável".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Cerca de 170 operacionais e três helicópteros do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foram mobilizados para Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, disse o comandante operacional distrital de Viseu, Miguel David.

"Temos no local cerca de 170 operacionais, entre viaturas de socorro, ambulâncias e meios de combate e seis equipas médicas do INEM que montaram um posto médico avançado de forma a fazer triagem a todos os feridos", explicou. Miguel David ao fazer um ponto de situação, cerca das 23.10 horas.

O fogo foi dado como extinto pelas 21.19 horas.

Cerca das 22.30 horas, a Autoridade Nacional de Proteção Civil tinha confirmado a existência de 50 feridos, 14 em situação grave.