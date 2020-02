A censura ao médico que falou do coronavírus continua depois da morte

Rita Salcedas Hoje às 19:25, atualizado às 20:00 Facebook

Apercebeu-se de uma doença desconhecida, avisou os amigos e teve a Polícia à porta. Aceitou calar-se e, dias depois, foi diagnosticado com a infeção para a qual tinha alertado. Falamos de Li Wenliang, o médico chinês que deu conta do novo coronavírus. Não surpreende que os tributos a ele prestados na Internet tenham sido calados também.

Li Wenliang, 34 anos, casado, pai de um filho à espera do segundo, era oftalmologista num hospital da cidade chinesa de Wuhan, foco do surto surgido no fim do ano passado. Hoje é lembrado como mártir da nova infeção que já matou mais de 600 pessoas, número que agora engrossa.

Atento, deu conta da entrada no hospital de sete funcionários do mercado de Wuhan com sintomas como os da pneumonia atípica que fez mais de 800 mortos em 2002 (SARS), a um grupo online de colegas médicos. O símbolo do Partido Comunista da China que Li exibia na bata de médico não fazia imaginar que tivesse algum interesse em desafiar o poder: pediu até que a mensagem não saísse dali, servindo só para que os colegas ficassem alerta e tomassem precauções. Mas a mensagem vazou e as capturas de ecrã com o conteúdo das mensagens e o utilizador de Li exposto tornaram-se virais. Dois dias depois, a 1 de janeiro, o "Diário do Povo" (jornal oficial do Partido Comunista) noticiou que oito pessoas tinham sido castigadas por "difundir rumores" que davam conta do regresso do SARS, tranquilizando as pessoas com a capacidade médica do país para lidar com um eventual surto.

Polícia castiga e Supremo admite razão do médico

Dois dias depois, o oftalmologista recebeu uma visita da Polícia e foi levado para a esquadra, onde foi repreendido e obrigado a assinar uma declaração na qual se comprometia a não criar rumores: "A sua ação vai além da lei, ao divulgar comentários falsos na Internet. A Polícia espera que colabore. É capaz de parar com essas ações ilegais? Esperamos que se acalme, reflita e avisamos severamente: se insistir e não mudar de ideias, se continuar com as suas ações ilegais, enfrentará a lei. Está percebido? ". Escreveu que sim e assinou o documento, a correr nas redes sociais chinesas até ser bloqueado pela autoridade que controla o ciberespaço chinês.

"A hashtag #QueroLiberdadeDeExpressão no Weibo foi-se. Atraiu 1,8 milhões de visualizações até às 5 da manhã. Até a própria frase foi censurada. Não é permitido falar. Não é permitido morrer. Não é permitido ficar com raiva. Não é permitido ter vontade. Podemos pelo menos lembrar?" Foto: Twitter

Ao fim de uma semana, Li começou a sentir os primeiros sintomas da doença: tinha sido infetado com o novo coronavírus por uma doente e saberia o diagnóstico dias depois. A 28 de janeiro, já depois do pico do surto e a partir da cama onde foi posto em isolamento, leu a crítica do Supremo Tribunal à Polícia de Wuhan, defendendo que os oito médicos não deviam ter sido punidos, dado que as informações veiculadas não tinham sido "totalmente fabricadas". "Teria sido bom que o público tivesse acreditado nos 'rumores' e começado a usar máscaras, adotado medidas de higiene e afastado do mercado de animais selvagens."

Li Wenliang morreu na quinta-feira à noite e tornou-se na imagem do desastre que foi a gestão da crise. Nas primeiras horas de quinta-feira, o tema foi massivamente discutido no WeChat (uma espécie de WhatsApp), e o Weibo (Twitter chinês) encheu-se de tributos, mensagens de indignação e clamores por direito à liberdade de informação e expressão, à boleia de "hashtags" como "#QueroLiberdadeDeExpressão" e "#EstáPercebido?", numa alusão à declaração da Polícia. Foi tudo bloqueado e apagado pela Polícia da Net, que há dias anunciou o reforço da vigilância nas redes sociais. Entretanto, a Comissão Nacional de Supervisão, organismo anticorrupção do governo chinês, anunciou que vai a Wuhan investigar "a fundo" as "questões relacionadas" com Li Wenliang.