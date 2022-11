À terceira é de vez: foguetão da NASA a caminho da Lua

JN Hoje às 14:53 Facebook

À terceira tentativa, a primeira missão do novo programa espacial Artemis I arrancou.

Ao fim de mais de dez anos desde que começou a ser desenvolvido e de dois lançamentos adiados, o foguetão Space Launch System (SLS), da NASA, foi finalmente lançado em direção à Lua, na madrugada desta quarta-feira. "Hoje, pudemos testemunhar o foguetão mais poderoso do mundo a agitar a Terra", descreveu Mike Sarafin, responsável pela missão.

Com 98 metros de altura, o SLS é o foguetão mais potente da agência espacial norte-americana desde o Saturno V, que levou astronautas à Lua, entre 1969 e 1972. Formado por um propulsor com o mesmo nome e pela cápsula Orion, o foguetão descolou do Centro Espacial Kennedy, na Florida, Estados Unidos, às 1.47 horas locais (início da manhã em Portugal), dando início à missão Artemis I, o voo inaugural do novo programa de exploração lunar e espacial da NASA.

O voo desta quarta-feira ocorreu na sequência de duas tentativas de lançamento anteriores, em agosto e setembro, que foram abortadas durante a contagem regressiva devido a problemas técnicos e condições meteorológicas adversas.

Esta é uma missão não tripulada (a cápsula Orion transporta apenas três manequins de teste) e vai durar 25 dias. Caso o voo de teste corra bem, o foguetão vai levar astronautas para a órbita lunar em 2024 e até à Lua em 2025.