Alemanha vai formar tripulações ucranianas para carros de combate Leopard 2

O exército alemão vai dar início na próxima semana à instrução de soldados ucranianos na operação dos carros de combate Leopard 2 na base militar de Munster (norte do país), revelou, este domingo, a revista "Der Spiegel".

Segundo a revista alemã, os primeiros militares a receber formação já se encontram na Alemanha e parte deles vem da frente de batalha, perto da cidade de Bakhmut.

O exército alemão organizou um programa de instrução acelerado em que os soldados aprendem as bases fundamentais do uso dos Leopard 2 e as possibilidades de combinar a ação com a dos blindados de defesa Marder.

Também em Munster, os soldados ucranianos já estão a receber instrução no uso dos Marder.

A instrução acelerada transmitirá apenas o essencial, uma vez que o treino no uso dos carros de combate 'Leopard 2' dura vários anos.

Segundo os planos do exército alemão, os militares deverão regressar à frente de combate, já com a instrução feita e com os carros de combate em fins de março.

Segundo a Der Spiegel, desde o início da guerra, 1.500 soldados ucranianos receberam instrução na Alemanha sobre o uso de sistemas de defesa antiaérea, dos blindados de defesa Marder ou dos morteiros Panzerhaubitze 2000.

Em 25 de janeiro, o Governo alemão definiu a disponibilização de 14 dos seus 62 'Leopard 2', enquanto mais carros de combate serão fornecidos por outros aliados.